Eczacıbaşı VitrA seriyi eşitleme peşinde

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, yarın karşılaşacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Toplam 3 galibiyet elde edecek takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride, VakıfBank'ın 2-1 üstünlüğü bulunuyor. VakıfBank, dördüncü maçı da kazanması halinde 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacak.
Ligde normal sezonu ilk sırada bitiren Eczacıbaşı VitrA ise yarınki karşılaşmadan galip ayrılarak seriyi son maça taşımayı hedefliyor.
Eczacıbaşı VitrA, serideki ilk maçı 3-2 kazanırken, VakıfBank ikinci ve üçüncü karşılaşmalardan 3-1 galip ayrılmıştı.
Gerek olması halinde serinin beşinci maçı, 5 Mayıs Pazar günü yine Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.