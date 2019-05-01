CAS'tan Caster Semenya kararı

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Güney Afrikalı atlet Caster Semenya'nın testosteron hormonu sınırlamasının kaldırılması için yaptığı başvuruyu reddetti.

CAS'ın açıklamasında, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından kadın sporcularda testosteron hormonu sınırlamasına yönelik yapılan kural değişikliğine Semenya ve Güney Afrika Atletizm Federasyonunun itirazının, kabul edilmediği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kural değişikliğinin, gelecekteki etkilerinin "endişe verici" olmasına ve ayrımcılığa yol açmasına rağmen, kadın sporcular arasındaki yarışlarda eşit derecede rekabet yaşanması amacıyla gerekli bulunduğu vurgulandı.

CAS'ın kararını değerlendiren 28 yaşındaki Semenya ise, "Bu büyük haksızlık. Doğduğumda edindiğim özelliklerle yarışmak en doğal hakkım." ifadelerini kullandı.

IAAF, geçen yıl yaptığı kural değişikliği ile testosteron hormonu yüksek kadın sporcuların 400 ile 1600 metre arası yarışlara ancak hormon seviyesini düşüren ilaçlar kullanması halinde izin verileceğini duyurmuştu.

Cinsel ayrımcılığa yol açtığı gerekçesiyle uzun süre tartışılan bu kural değişikliğinin ardından, testosteron hormonu yüksek sporcular arasında yer alan Caster Semenya, karara itiraz ederek CAS'a başvurmuştu.

Semenya, 800 metre kategorisinde iki olimpiyat (2012 Londra, 2016 Rio) ve üç dünya (2009 Berlin, 2011 Daegu, 2017 Londra) şampiyonluğu elde etmişti.