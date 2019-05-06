Kale Çanakkale Bisiklet Festivali'nin üçüncüsü tamamlandı

Kale Grubu, doğduğu topraklar olan Çanakkale’ye hizmet etme sorumluluğu ile
paydaşı olarak destek verdiği projeleri, Kale Çanakkale Bisiklet Festivali’nin üçüncüsü
ile sürdürdü. Kale Grubu’nun isim sponsoru olduğu Türkiye’nin en büyük bisiklet
festivali bu yıl 3-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlendi. Bisiklet severler 2 gün boyunca
“Troya” ve “Tarihi Gelibolu Yarımadası” etaplarıyla 2 ayrı kıtada tarihin izinde sürüş
deneyimi yaşadı.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı desteği ve GTP Turizm
organizasyonuyla hayata geçen festivalde, Türkiye’den ve 5 ülkeden 2 bin bisikletli
katıldı.
Kale Çanakkale Bisiklet Festivali’nin sporun birleştirici gücünün, eğlencesinin hep
beraber yaşandığı tek spor festivalimiz olduğunu söyleyen Kale Grubu Kurumsal
İletişim ve Kamu İlişkileri Bölüm Başkanı Rana Birden Çorbacıoğlu “Festivalin her sene
büyüyerek devam etmesi en büyük temennimiz. Türkiye’de bisiklet sporuna, bisiklet
kültürüne değer verenlerin buluşma noktası haline gelmesini ve ilerleyen yıllarda
uluslararası bir boyut kazanarak önce yakın coğrafyanın, sonra da tüm dünyanın ilgi
odağı olmasını hedefliyoruz. Festivalin, Çanakkale’nin kültürlerarası bir köprü
olmasının en güzel örneklerinden biri olduğuna inanıyoruz” dedi.
Bisiklet sporunu seven katılımcılarla birlikte tarih, doğa ve sporu bir arada sunan bir
hafta sonu etkinliği, bir anı turu olarak planlanan festival, 3 Mayıs’ta iki gün süren fuar
etkinliğinin açılışı ile başladı. Bisiklet festivalinin ikinci günü olan 4 Mayıs’ta, dünyanın
en önemli antik yerleşmelerinden Troya kentine sürüş şeklinde gerçekleşen “Troya”
etabı düzenlendi. Ülkemizin ilk arkeo-köyü olan Tevfikiye Köyü’nde sona eren ilk
etabın geçtiği güzergâh, geçtiğimiz Ekim ayında açılan Troya Müzesi’ne de ev sahipliği
yapmasından ötürü yeni bir cazibe noktası olarak öne çıkıyor. Festivalin aynı günü
ayrıca, Çanakkale genelindeki ortaokul ve liselerin katıldığı “Okullarımız ile Sürüyoruz”
etabı da gerçekleşti. Bisiklet festivalinin üçüncü günü olan 5 Mayıs’ta bisikletçiler,
bundan 104 yıl önce tarihin en büyük mücadelelerinden birine ev sahipliği yapmış,
Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözünün yazıldığı yerde, “Tarihi Gelibolu Yarımadası”
etabında pedal çevirdi. Etabın bitişiyle bisikletlilere Namazgâh Tabyası önünde
madalyaları ve katılım belgeleri dağıtıldı.
İki gün süren toplam 122 kilometrelik bu özel turda bisikletçiler, 113 tarihi ve turistik
noktanın arasından geçiş yaparak binlerce yıllık tarihe ve kültürel mirasa tanıklık eden
benzersiz bir parkurda sürüş deneyimi yaşadı ve ülkemizin en özel bisiklet festivalinin
bir parçası oldu.