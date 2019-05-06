Kale Çanakkale Bisiklet Festivali'nin üçüncüsü tamamlandı

Kale Grubu, doğduğu topraklar olan Çanakkale’ye hizmet etme sorumluluğu ile

paydaşı olarak destek verdiği projeleri, Kale Çanakkale Bisiklet Festivali’nin üçüncüsü

ile sürdürdü. Kale Grubu’nun isim sponsoru olduğu Türkiye’nin en büyük bisiklet

festivali bu yıl 3-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlendi. Bisiklet severler 2 gün boyunca

“Troya” ve “Tarihi Gelibolu Yarımadası” etaplarıyla 2 ayrı kıtada tarihin izinde sürüş

deneyimi yaşadı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı desteği ve GTP Turizm

organizasyonuyla hayata geçen festivalde, Türkiye’den ve 5 ülkeden 2 bin bisikletli

katıldı.

Kale Çanakkale Bisiklet Festivali’nin sporun birleştirici gücünün, eğlencesinin hep

beraber yaşandığı tek spor festivalimiz olduğunu söyleyen Kale Grubu Kurumsal

İletişim ve Kamu İlişkileri Bölüm Başkanı Rana Birden Çorbacıoğlu “Festivalin her sene

büyüyerek devam etmesi en büyük temennimiz. Türkiye’de bisiklet sporuna, bisiklet

kültürüne değer verenlerin buluşma noktası haline gelmesini ve ilerleyen yıllarda

uluslararası bir boyut kazanarak önce yakın coğrafyanın, sonra da tüm dünyanın ilgi

odağı olmasını hedefliyoruz. Festivalin, Çanakkale’nin kültürlerarası bir köprü

olmasının en güzel örneklerinden biri olduğuna inanıyoruz” dedi.

Bisiklet sporunu seven katılımcılarla birlikte tarih, doğa ve sporu bir arada sunan bir

hafta sonu etkinliği, bir anı turu olarak planlanan festival, 3 Mayıs’ta iki gün süren fuar

etkinliğinin açılışı ile başladı. Bisiklet festivalinin ikinci günü olan 4 Mayıs’ta, dünyanın

en önemli antik yerleşmelerinden Troya kentine sürüş şeklinde gerçekleşen “Troya”

etabı düzenlendi. Ülkemizin ilk arkeo-köyü olan Tevfikiye Köyü’nde sona eren ilk

etabın geçtiği güzergâh, geçtiğimiz Ekim ayında açılan Troya Müzesi’ne de ev sahipliği

yapmasından ötürü yeni bir cazibe noktası olarak öne çıkıyor. Festivalin aynı günü

ayrıca, Çanakkale genelindeki ortaokul ve liselerin katıldığı “Okullarımız ile Sürüyoruz”

etabı da gerçekleşti. Bisiklet festivalinin üçüncü günü olan 5 Mayıs’ta bisikletçiler,

bundan 104 yıl önce tarihin en büyük mücadelelerinden birine ev sahipliği yapmış,

Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözünün yazıldığı yerde, “Tarihi Gelibolu Yarımadası”

etabında pedal çevirdi. Etabın bitişiyle bisikletlilere Namazgâh Tabyası önünde

madalyaları ve katılım belgeleri dağıtıldı.

İki gün süren toplam 122 kilometrelik bu özel turda bisikletçiler, 113 tarihi ve turistik

noktanın arasından geçiş yaparak binlerce yıllık tarihe ve kültürel mirasa tanıklık eden

benzersiz bir parkurda sürüş deneyimi yaşadı ve ülkemizin en özel bisiklet festivalinin

bir parçası oldu.