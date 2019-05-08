Sümeyye Boyacı bu kez Singapur’da yarışacak

Avrupa şampiyonu milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Paralimpik Yüzme Dünya Serileri’nde Türkiye’yi temsil etmek üzere Singapur’a gitti. 16 yaşındaki sporcu, yarışmalarda 4 dalda madalya arayacak.10-12 Mayıs tarihleri arasında OCBC Aquatic Centre Spor Kompleksi’nde yapılacak organizasyonda Sümeyye Boyacı; 100 metre serbest, 50 metre serbest, kelebek ve sırtüstü olmak üzere toplam 4 kategoride mücadele edecek.Singapur’daki yarışların katıldığı ikinci dünya serisi olacağını belirten Sümeyye, "Nisan ayında ABD’deki mücadeleler sonrasında Singapur, bu yıl katıldığım ikinci dünya serisi olacak. Bundan sonra Avrupa’da iki yarışım daha olacak. Böylece tüm kıtalardaki rakiplerimi görerek Dünya Şampiyonası’na hazırlanma şansı elde edeceğim. Tek Türk sporcu olarak katıldığım bu dünya serisi yarışlarında ülkem için yine elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Umarım Türkiye’ye yine iyi haberlerle dönerim" değerlendirmesinde bulundu.Milli yüzücüye Singapur’da eşlik edecek olan Antrenör Mehmet Bayrak ise, "Asya kıtasında düzenlenen bu dünya serisinde üstümüze düşeni yapıp madalya kazanmak için mücadele edeceğiz. Yine aynı şekilde eylül ayında Londra’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nda da bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Sümeyye Boyacı, ABD’de gerçekleştirilen dünya serisinde 50 metre sırtüstünde altın madalya kazanmıştı.(Yunus Emre Kartal/İHA)