Dünya’nın en büyük Açıksu Su Yüzme Yarışları Serisi olan Oceanman, Alanya’da başladı.4 kıtadan 18 ülkeyi kapsayan dünyanın en büyük Açık Su Yüzme Yarışları Serisi Oceanman, Alanya sahiline taşındı. Uluslararası alanda yaş gruplarının en iyilerinin yer aldığı Oceanman Türkiye’de ilk gün geride kaldı.OKUL ÖNCESİ YAŞ GRUBUNA AKTİVİTELERTürkiye’de ilk kez yapılan organizasyon, çocuklara sporu sevdirmek, sağlıklı nesiller yetişmesi adına bir sosyal sorumluluk projesine de imza attı. Sabah saatlerindeki heyecan, Keykubat Plajı’ndaki çocuk aktiviteleri ile başladı. Okul Öncesi Fiziksel Aktive Programı yürüten Spor Gönüllüleri Derneği, plajda kurdukları eğitici oyun alanında Alanya’daki Akıl Küpü Okulu’ndan 1-6 yaş grubunu ağırladı. 30 kişiden oluşan çocuk grubu, fiziksel ve zihinsel gelişimleri için hazırlanan oyun parkurunda keyifli vakit geçirdiler.OCEANMAN KİDSGünün ikinci aktivitesi olan Oceanman Kids de büyük ilgi gördü. 500 metrelik parkurda, 7-10 yaş ve 11-14 yaş grubundan farklı ülkelerden 100’ü aşkın çocuk, Alanya denizinde uluslararası yarışın bir parçası olmanın coşkusunu yaşadı. Sahil güvenlik ekipleri ve Alanya Sörf Takımı’nın güvenlik için tüm önlemleri aldığı etkinliğe katılan tüm çocuklara özenle hazırlanmış olan Oceanman Kids el yapımı madalya da hediye edildi.OCEANTEAMİlk gün, Oceanman Team (takım yarışı) ile son buldu. Yarış startını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verdi. Konuşma yapan Yücel, uluslararası katılımın yoğun olduğu Oceanman Türkiye organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ederken, Spor Kenti Alanya’nın marka değerini yükselten her organizasyona destek vermekten duyduğu memnuniyeti paylaştı.3’er kişilik ekiplerden oluşan kadınlar, erkekler ve karışık olarak kategorize edilen yarışlarda farklı ülkelerden 30 takım boy gösterdi. 3x750 metre bayrak mücadelesi de nefesleri kesti. Tribünleri dolduran 600’ü aşkın sporsever ile birlikte coşkulu geçen mücadelede alınan sonuçlar şöyle:ERKEKLER TAKIM1- Alanya belediye 1 (Emirhan Altıntaş, Ekim Deniz Tunçel, Mert Çolak) 0:30:132- Speedy Sturgeon (Vadim Noscenco, Denis Ciurganov, Iuri Cıpac) 0:34:493- Istanbul Yüzme İhtisas (Celal Altunbaş, Sadi Hakan Kaplancalı, Ahmet Merev) 0:36:50KADINLAR TAKIM1- Göztepe Ladies (Özüm Öcal, Senem Ülker, Irmak Çetiner) 0:44:342- Önemli Olan Katılmak (Gülfem Şişmanoğlu, Ekin Açıkgöz, Zeren Yılmazkaraosmanoğlu) 0:56:533- SwimTrio (Simge Yüksel Özyiğit, Aynur Yiğit Orhan, Gülşah Uzun) 0:59:49KARIŞIK TAKIM1- Koçaklar (Esra Nur Gökçek, Mert Onaran, Gültigin Er) 0:33:172- Alanya Belediye 2 (Mehmetcan Gülerdağ, Alper Özdemir, İlkben Almila Sarıtaş) 0:34:143- Nil Spor 1 ( Emre Arıcan, Kaan Külahlı, Sena Erdem) 0:36:25OCEANMAN TÜRKİYE 2. GÜNGençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Alanya’da gerçekleşen Oceanman Türkiye yarışında 2. gün programında da büyük heyecan yaşanacak. Keykubat ve Kleopatra arasındaki efsanevi parkurda 1.5 - 5 ve 10 kilometre yarışları gerçekleşecek. Uluslararası katılımın yoğun olacağı yarışlarda toplam 450 sporcu mücadele edecek.DÜNYA FİNALLERİNE SLOT KAZANMA ŞANSIHeyecan ve rekabetin en üst seviyede yaşanacağı Oceanman Türkiye, Dünya Finali’nde yüzme şansı da oluşturacak. Slot kazanma mücadelesi 5K ve 10K’da her yaş grubunu kapsıyor. 10K’da 5 slot, 5K’da 7 slot verilecek. Kendi yaş kategorilerinde dereceye girenler, Kasım ayında Dubai’de yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacaklar.2. GÜN YARIŞ PROGRAMI ŞÖYLE:09.00 10K Oceanman Start09.30 5K Half Oceanian Start15.00 1.5K Ocean Sprint Start17.00 Ödül Töreni(İHA)