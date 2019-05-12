Eczacıbaşı VitrA, Natalia Zilio'yu kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı VitrA, daha önce Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı Natalia'yı transfer etti.

Brezilya liginde geçirdiği başarılı sezon ve şampiyonluğu için Natalia’yı tebrik eden Eczacıbaşı VitrA menajeri Nalan Ural, “Natalia dünya voleybolunun yakından tanıdığı çok yetenekli bir oyuncu. Takım kurulumumuza çabuk adapte olup, hedeflerimizde yardımcı olacağına inancımız tam” diye konuştu.

Natalia Zilio Pereira kimdir?

1989 doğumlu Natalia, 1,83 boyunda ve smaçör pozisyonunda görev alıyor. Brezilya milli takımında da yer alan Natalia sırasıyla, Osasco VC, Unilever Volei, Volei Amil, Rexona Ades, Fenerbahçe ve Minas takımlarında oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı VitrA’ya transfer oldu.