Fransa Açık'ta sürpriz... Halep veda etti

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Dünya sıralamasında 51. basamakta yer alan ABD'li tenisçi Anisimova, 1 saat 8 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada, dünkü olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde, dünya 3 numarası Halep ile 2001 doğumlu ABD'li Amanda Anisimova karşılaştı.

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