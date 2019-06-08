Berfu Cengiz, Özbekistan'da çiftlerde şampiyon oldu

Özbekistan'ın Fergana kentinde gerçekleştirilen 25 bin Dolar ödüllü Fergana Women's turnuvasında 1 numaraları seribaşı olarak mücadele eden Berfu-Nigina ikilisi finalde Isabella Bozicevic-Ksenia Laskutova çiftiyle karşılaştı. Sert zeminde düzenlenen organizasyonda karşılıklı kazanılan setlerin ardından galibi, tie-break belirlerken kritik oyunda daha az hata yapan Berfu-Nigina ikilisi, 1 saat 6 dakika sonunda 4-6, 6-1, 10-3’lük setlerle şampiyonluğu elde etti.

Profesyonel kariyerinin 7. çiftler zaferine ulaşan Cengiz, haftaya İsrail'de düzenlenecek 25 bin dolar ödüllü ‘W25 Akko’ turnuvasında mücadele edecek.