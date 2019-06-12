Filenin Efeleri Dörtlü Finalde

2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı Belçika’yı setlerde 3-1 yenerek gruptaki beş maçından da galip ayrılarak Dörtlü Final'e yükseldi.
Grupta oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak liderliğini garantileyen Ay-Yıldızlı ekip, 21-22 Haziran tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki son maçında 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile karşılaşacak.
TÜRKİYE: 3 - BELÇİKA: 1
SALON: Beşirli Spor Kompleksi Çok Amaçlı
HAKEMLER: Paul Catalin Szabo Alexi (Romanya), Serdar Nişancıoğlu (Türkiye)
TÜRKİYE: Çağatay Durmaz, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, Arslan Ekşi, Adis Lagumdzija, Oğuzhan Karasu, (Burak Mert, Volkan Döne, Yiğit Gülmezoğlu, Metin Toy, Doğukan Ulu, Ertuğrul Gazi Metin, Oğulcan Yatgın)
BELÇİKA: Kindt, Peters, Peeters, Depovere, Thys, Van De Velde (Stuer, Verstraete, Dumont, Hofmans, Van Hoyweghen, Vandeweyer, D'Heer)
SETLER: 25-20, 23-25, 25-14, 25-16