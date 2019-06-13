Ünlü bisikletçi Cobo, dopingten suçlu bulundu

UCI'den yapılan açıklamada, 2009 ile 2011 yılları arasında biyolojik pasaportunda sapmalar tespit edilen Cobo'nun yasaklı madde kullanmaktan suçlu bulunduğu ve 3 yıl men cezası aldığı belirtildi.

Emekliye ayrılan Cobo, 2011 yılında İspanya Bisiklet Turu'nda şampiyonluk yaşamıştı. İspanyol bisikletçinin elde ettiği derecelerin de geçersiz sayılması halinde, 2011 yılındaki yarışı ikinci sırada tamamlayan Büyük Britanyalı bisikletçi Chris Froome şampiyon sayılacak.

Froome yoğun bakımda tutuluyor

Öte yandan, dün Fransa'da katıldığı yarış sırasında kaza yapan ve sağ kalça kemiği, dirseği ve kaburgasında birçok kırık meydana gelen Chris Froome, geçirdiği başarılı ameliyatın ardından Saint Etienne Üniversite Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tutuluyor.

Son yıllarda hakkındaki doping iddiaları nedeniyle bisiklet dünyasında tartışmalara yol açan İngiliz bisikletçinin, Fransa Bisiklet Turu'nda 4, İtalya ve İspanya Bisiklet Turu yarışlarında ise birer şampiyonluğu bulunuyor.