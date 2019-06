Gazi Koşusu'nun heyecanı bir başkadır

Gazi Koşusu’nun bugün 93'üncüsü gerçekleşecek. Bu koşu heyecandır, mücadeledir, gururdur, şereftir, emektir, dayanışmadır, dörtnala koşulan modernliktir, el ele hep birlikte kardeşliktir. Ve tepeden tırnağa Mustafa Kemal Atatürk’tür. Veliefendi de her yıl olduğu gibi yine panayır yerine dönecek. Aktiviteler sınırsız. Bakalım hangi at hangi jokeyiyle kazanacak? En büyük dileğimiz hepsinin ayaklarının yere düz basması. Biliyorsunuz ki son dört yıldır Ahmet Çelik birinciliği hiç kimseye kaptırmadı. Mustafa Kemal Atatürk adına 93 yıldır kesintisiz düzenlenen, Türk yarışçılığının derbisi (G1) Gazi Koşusu, saat 17.15’te start alacak. Çim pistte gerçekleşecek 2400 metre mesafeli yarışın birincilik ikramiyesi 1.650.000 TL olurken, ikinciye 660.000 TL, üçüncüye 330.000 TL ve dördüncüye 165.000 TL olarak toplamda 2.805.000 TL ödenecek. Yarışseverler sadece Gazi Koşusu’yla sınırlı kalmayarak birbirinden değerli koşulara da (Zübeyde Hanım Koşusu, Nenehatun Koşusu, Ali Rıza Bey Koşusu, Anafartalar Koşusu, İstiklal Savaşı Koşusu) tanıklık edecekler.

Favori Yamanlarbeyi

21 safkanın start alacağı büyük koşuda bu sene taylık döneminde önemli gelişme kaydeden Yamanlarbeyi favori gösteriliyor. Ancak bütün birinciliklerini Gökhan Kocakaya ile yapan Yamanlarbeyi’ne bu kez sürpriz değişimle Mustafa Çiçek binecek. Kocakaya, Akgün isimli safkanı tercihledi. Long Runner, Scoutleo, The Last Romance koşunun diğer şanslı isimleri. Arts Man isimli ata binecek Mert Can Çelik koşunun tek aprantisi. Arts Man, Kuzey Kafkasyalı, Akgün, Rampage sürpriz yapabilirler.



Bir yabancı jokey var

Gazi Koşusu’nda 16 numara ile koşacak Rampage isimli safkana İrlandalı jokey Patrick Cosgrave binecek. Dubai’de son dönemde birçok kupalı koşu kazanan jokej Cosgrave geçtiğimiz yıllarda da Türkiye’ye önemli koşular için gelmişti.



5 atın sahibi kadın

93. Gazi Koşusu’nda 5 kadın at sahibi bulunuyor. Deniz Kurtel, (Fearless Action), Emine Kaya, (Haskaya), Keziban Gündüzeli, (Angel Of Death), Melis Kurtel Emin, (The Last Romance) ve Müzeyyen Karabulut (Arts Man) isimli safkanlarıyla yer alacak.





Gazi Koşusu’ndan istatistikler

* Gazi Koşusu’nda en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman’ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkana aittir.

* Gazi Koşusu’nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri Darling (1950), Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartegena (1984), Hafız (1986) ve Popular Demand (2005) olmak üzere toplam 13 kez ile Eliyeşil Ekürisi’dir.

* Mümin Çılgın, Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) isimli safkanlar ile toplam 9 kez kazanarak Gazi Koşusu’nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokeyi olmuştur.

* Ahmet Çelik, Renk (2015), Graystorm (2016), Piano Sonata (2017) ve Hep Beraber (2018) isimli safkanlar ile Gazi Koşusu’nu 4 sene üst üste kazanarak önemli bir rekora imza atmıştır.

10 Koşulu Program

Veliefendi Hipodromu’nda, önemli koşuların heyecanını yaşamak isteyen yarışseverler için hazırlanan çeşitli aktivitelerle dolu bu günün programı şöyle:

* 13.30: Küheylan Koşusu

* 14.00: Kadın Binici Dostluk Kupası Koşusu

* 14.30: Caprice Koşusu

* 15.00: Zübeyde Hanım Koşusu

* 15.30: Caprice Koşusu

* 16.00: Nene Hatun Koşusu

* 16.30: Ali Rıza Bey Koşusu

* 17.15: GAZİ KOŞUSU

* 18.00: Anafartalar Koşusu

* 18.30: İstiklal Savaşı Koşusu