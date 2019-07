Gazi Koşusu'nda kazanan değişmedi

93 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği doğrultusunda gerçekleştirilmeye başlanan yılın en önemli koşusu Gazi Koşusu'nu Çelik'in jokeyliğini yaptığı 'the Last Romance' kazandı. Ahmet Çelik, üst üste 5. kez Gazi Koşusu'nda zafere ulaştı. Çim pistte gerçekleşen 2400 metre mesafeli Gazi Koşusu'nda, birincilik ikramiyesi 1.650.000 TL olarak belirlenmişti.

Veliefendi Hipodromu'nda üç yaşlı safkan 20 İngiliz tayının katılımıyla yapılan yarış, çim pistte 2 bin 400 metre mesafede koşuldu. Yarışı, 2.27.73'lük derecesiyle "The Last Romance" adlı safkan ilk sırada tamamladı. Yarış günü Jiminy Cricket'in yarışa katılmayacağı açıklandı ve koşu, 20 safkanın katılımıyla gerçekleşti.

İkinciliği 2.28.01'lik derecesiyle "Kuzey Kafkasyalı" adlı tay, üçüncülüğü 2.28.27'lik derecesiyle "Hürat" adlı safkan ve dördüncülüğü 2.28.63'lük derecesiyle "Scoutleo" isimli at elde etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen koşuyu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç ile Mustafa Aksu, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve çok sayıda yarışsever izledi.

Ödülü İmamoğlu verdi

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, Veliefendi Hipodromu'na giriş yaptığı anda, izleyiciler alkışlarla karşıladı. Kupa seremonisinde izleyiciler İmamoğlu'na, "Ekrem Başkan" tezahüratlarıyla sevgi gösterilerinde bulundular. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 93. Gazi Koşusu'nu kazanan Ahmet Çelik'e ödülünü verdi. Böylece 2000 yılında dönemin İBB Başkanı Ali Müfit Gürtuna'nın verdiği birincilik ödülünden sonra 19 yıl sonra bir ilk yaşandı. Üst üste 5. kez Gazi Koşusu zaferini yaşayan Ahmet Çelik, kendisini tebrik eden Başkan Ekrem İmamoğlu'na "Her şey çok güzel olacak" dedi.

Kazanan at, sahibine 2 milyon 847 bin 585 lira kazandırdı

Türk at yarışçılığının derbisi niteliğindeki koşuyu ilk sırada tamamlayan "The Last Romance", sahibine 2 milyon 847 bin 585 lira kazandırdı.

Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin lira olarak belirlendi. Koşuda ikinciye 660 bin, üçüncüye 330 bin, dördüncüye ise 165 bin lira ikramiye ödendi.

Koşuda dereceye giren atlar için 771 bin 375 lira da yetiştiricilik primi dağıtıldı.

93. Gazi Koşusu'nu kazanan "The Last Romance" adlı safkanın sahibi Melis Kurtel Emin'e, birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2 milyon 847 bin 585 lira verildi.

Ahmet Çelik üst üste 5. kez

Jokey Ahmet Çelik, üst üste 5. kez Gazi Koşusu'nu kazandı.

Yarışı ilk sırada tamamlayan safkanın jokeyi Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey olma unvanını geliştirdi.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" ve 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı safkanlarla kazanan Çelik, bu yarışı da birinci sırada bitirdi.

Ödüller verildi

Yarışın ardından pistin kenarında kurulan platformda yarışı birinci bitiren at sahibine, jokeye ve antrenöre ödülleri verildi.

Jokey Ahmet Çelik'e ödülünü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takdim etti. At sahibi Melis Kurtel Emin'e kupasını ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu verdi.

Antrenör Orkun Özelcanat'a ödülünü Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç takdim etti.

Ödül töreninden sonra at sahibi Melis Kurtel Emin, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Üst üste 5. zaferini kazanan jokey Ahmet Çelik ise "Beş kez üst üste kazanmak nasip oldu. Dişi bir safkanla kazandım. Çok mutluyum. Sanırım Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim. Çok zor bir başarı." ifadelerini kullandı.

Son 13 yılın en hızlısı

Ahmet Çelik, "The Last Romance" ile son 13 yılın en hızlı Gazi Koşusu birinciliğini elde etti.

2006 yılında Halis Karataş, "Hizel Beyi" adlı tayla 2.27.60'lık dereceyle birinci olmuştu. Bu koşudan sonraki en iyi dereceyi 2019 yılında Ahmet Çelik elde etti.

Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor. 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 92 yıllık geçmişinin en hızlı safkanı oldu.

AGERA

(de) (112120)

(Cape Cross - Princess Taise / Cozzene)

Sahibi: Tuğban İzzet Aksoy

Antrenörü: Alper Tepebaşı

Jokeyi: Sadettin Boyraz

AKGÜN

(de) (112223)

(Toruk Macto - Secret Shadow / Clodovil)

Sahibi: Caner Akgün

Antrenörü: Abdullah Çiftçi

Jokeyi: Gökhan Kocakaya



ALKANDROS

(de) (010120)

(Luxor - Thinker Bell / Always A Classic)

Sahibi: Emrah Karamazı

Antrenörü: Abdullah Çiftçi

Jokeyi: Hışman Çizik



ALWAYS FORTH

(de) (110142)

(Win River Win - Lady Caroline / Sri Pekan)

Sahibi: Fuat Başaran

Antrenörü: Halil Kabukcı

Jokeyi: Selim Kaya



ANGEL OF DEATH

(de) (441404)

(Kaneko - Miss Judge / Strike The Gold)

Sahibi: Keziban Gündüzeli

Antrenörü: Mehmet Gündüzeli

Jokeyi: Akın Sözen



ARTS MAN

(de) (211010)

(Tizway - Art's Lady / Theatrical)

Sahibi: Müzeyyen Karabulut

Antrenörü: Faruk Serintürk

Jokeyi: Mertcan Çelik



FEARLESS ACTION

(de) (222230)

(Cape Cross - Zhou / Lord Florey)

Sahibi: Deniz Kurtel

Antrenörü: Orkun Özelcanat

Jokeyi: Tolga Yıldız



GHOST PASHA

(ae) (010220)

(Utopia - Festük / Southern Image)

Sahibi: Melis Kurtel Emin

Antrenörü: Mahmut Yardımcı

Jokeyi: İlker Soyad



HASKAYA

(ae) (100142)

(Utopia - Hızelin Kızı / Old Bond)

Sahibi: Emine Kaya

Antrenörü: Fehmi Dizdaroğlu

Jokeyi: Nevzat Avci



JIMINY CRICKET

(ae) (333021)

(Victory Gallop - Allure D'Amour / Giant's Causeway)

Sahibi: Tuğban İzzet Aksoy

Antrenörü: Alper Tepebaşı

Jokeyi: Ayhan Kurşun



KING OF TATVAN

(de) (312000)

(Hakeem - Princess Selen / Blues Traveller)

Sahibi: Murat Aktaş

Antrenörü: Ahmet İşgören

Jokeyi: Fuat Çakar



KUZEY KAFKASYALI

(ae) (121212)

(Luxor - Uba / River Special)

Sahibi: Tolga Karakartal

Antrenörü: İbrahim Bekiroğulları

Jokeyi: Özcan Yıldırım



LONG RUNNER

(de) (111443)

(Gio Ponti - Borrowing Base / Personal Flag)

Sahibi: Nimet Arif Kurtel

Antrenörü: Hakan Yüzbaşı

Jokeyi: Halis Karataş



MATBAACI

(de) (301101)

(King Alex - Capable / Definite Article)

Sahibi: Cengiz Kömür

Antrenörü: İmdat Köksel

Jokeyi: Mehmet Kaya



PERFECT RUNNER

(de) (404301)

(Perfect Storm - Rapunzel / Victory Gallop)

Sahibi: Talat Üstüner

Antrenörü: Ercan Ateş

Jokeyi: Barış Kurdu



RAMPAGE

(ae) (040422)

(Toruk Macto - White Lily / Shinin Wolf)

Sahibi: Hilmi Can Esen

Antrenörü: Akif Yılmaz

Jokeyi: Pat Cosgrave



SCOUTLEO

(de) (201111)

(Victory Gallop - Sopran Gath / Galileo)

Sahibi: Ahmet Güzelocak

Antrenörü: Mehmet Arıcı

Jokeyi: Gökhan Gökçe



YAMANLARBEYİ

(de) (431111)

(Torok - Alakan / Kaneko)

Sahibi: Armağan Araz

Antrenörü: Murat Aksoy

Jokeyi: Mustafa Çiçek



YEDİTEPE

(de) (211134)

(Zanjero - Lake Ladoga / Green Desert)

Sahibi: Ali Müşfik Işık

Antrenörü: Enver Mutlu

Jokeyi: Müslüm Çelik



HÜRAT

(dd) (421212)

(Torok - Esmerbal / Okawango)

Sahibi: Murat Dıragumandan

Antrenörü: Metin Acar

Jokeyi: Erhan Yavuz



THE LAST ROMANCE

(dd) (113021)

(Tizway - Cumulus / Kingmambo)

Sahibi: Melis Kurtel Emin

Antrenörü: Orkun Özelcanat

Jokeyi: Ahmet Çelik



Gazi Koşusu’nda önceki istatistikler

Gazi Koşusu’nda en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman’ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkana aittir.

Gazi Koşusu’nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri Darling (1950), Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartegena (1984), Hafız (1986) ve Popular Demand (2005) olmak üzere toplam 13 kez ile Eliyeşil Ekürisi’dir.

Mümin Çılgın, Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) isimli safkanlar ile toplam 9 kez kazanarak Gazi Koşusu’nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokeyi olmuştur.

Ahmet Çelik, Renk (2015), Graystorm (2016), Piano Sonata (2017) ve Hep Beraber (2018) isimli safkanlar ile Gazi Koşusu’nu 4 sene üst üste kazanarak önemli bir rekora imza atmıştır.

5 atın sahibi kadın

93. Gazi Koşusu’nda 5 kadın at sahibi bulunuyor. Deniz Kurtel, (Fearless Action), Emine Kaya, (Haskaya), Keziban Gündüzeli, (Angel Of Death), Melis Kurtel Emin, (The Last Romance) ve Müzeyyen Karabulut (Arts Man) isimli safkanlarıyla yer alacak.