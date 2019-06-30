Hollanda Grand Prix'sinde zafer Maverick Vinales'in

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Vinales'in 4.854 saniye gerisinde Repsol Honda'dan İspanyol Marc Marquez'in ikinci sırayı aldığı yarışta, liderin 9.738 saniye arkasında yer alan Petronas Yamaha sürücüsü Fransız Fabio Quartararo ise üçüncülüğü elde etti.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun sekizinci ayağı, Hollanda'nın Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte 26 tur üzerinden yapıldı.

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Sistem tarafından bu haberle ilişkili bulunan diğer haberler…