1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yılı, Kadıköy Fenerbahçe’de düzenlenen yelken yarışıyla kutlandı.

Gemi işletmeciliğini sevdirmek ve 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında elde edilen kabotaj hakkını kutlamak için İstanbul Yelken Kulübü ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile Fenerbahçe’de düzenlenenen optimist yelken yarışlarına, 7-15 yaş arasındaki çocuklar yelken açtı.

Yelken açan 85 çocuk kıyasıya yarıştı.

Fenerbahçe’den başlayan kız ve erkek kategorisindeki yarışlarda dereceye girenlere ödülleri akşam düzenlenecek törenle verilecek.