1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yılı, Kadıköy Fenerbahçe’de düzenlenen yelken yarışıyla kutlandı.
Gemi işletmeciliğini sevdirmek ve 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında elde edilen kabotaj hakkını kutlamak için İstanbul Yelken Kulübü ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile Fenerbahçe’de düzenlenenen optimist yelken yarışlarına, 7-15 yaş arasındaki çocuklar yelken açtı.
Yelken açan 85 çocuk kıyasıya yarıştı.
Fenerbahçe’den başlayan kız ve erkek kategorisindeki yarışlarda dereceye girenlere ödülleri akşam düzenlenecek törenle verilecek.