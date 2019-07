Son 300’de hem rekor geldi hem kupa

ARİF KIZILYALIN

93. Gazi Koşusu’nu üst üste 5. kez kazanarak rekora imza atan Urfalı Jokey Ahmet Çelik, kendisini zafere taşıyan 2400 metrelik yarışı Cumhuriyet’le paylaştı. Daha önce kazandığı 4 yarışın verdiği sorumluluğun üzerinde bir baskı yaratmaktan çok kendisini motive ettiğine dikkat çeken Ahmet Çelik, jokeylik yaşantısı boyunca kazanacağı yarışları son 800 ile 400 arasında hissettiğini, ancak bu yarışın çok farklı seyrettiğini belirtti.

Yarış sonrası yaptığı “Geçen yıllarda prenslerle kazanıyordum, bu kez prensesle kazandım” ifadesine de açıklık getiren Ahmet Çelik, “Erkek taylarla Gazi Koşusu’nda başarılı oldum. Bu kez son dakikada bir at değişikliği ile kalitesine inandığım ve stilini bildiğim The Last Romence’a geçtim. Dişi bir taydı, hava pist durumu avantajımız oldu. Ve prensesle bu büyük kupayı kazandık. Yarış ise öncekilerden çok farklıydı. 8 numaralı arkadaşım önde giderken, taktiğimi hiç bozmadım. Çünkü atımızın kendi temposunu bulma ve aksiyon zamanını biliyordum. Kendi yarışımı koştum. Kurtel harasının diğer safkanı da beklemeli yarış koştu. Son viraj dönüldükten sonra her zamanki gibi dördüncülüğe yerleştim, normalde son 400’de kazandığımı hissederdim, ama bu kez arkadan çok kaliteli atlar iyi tempoda geliyordu. Fakat prensesimiz aksiyon verince iyi yürüdük. Son 300’ü geçip 200’lere geldiğimde ise yarışı kazandığımı anladım” diye konuştu.

Atatürk’e teşekkür

93. Gazi Koşunu kazanan The Last Romance adlı safkanın sahibi Melis Kurtel Emin yarış sonrası “Çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Gerçekten ekibimiz çok iyi hazırlandı” dedi. Melis Kurtel Emin’in annesi Ayşegül Emin ise “Aslında bütün çaba Baba Arif Kurtel’in. Onun gayretleri ve tutkuları sonucu bu başarıya ulaştık. Çok iyi bir ekibimiz var. Antrenörlerimize, seyislerimize, jokeylerimize ve her şeyden önemlisi bu koşuyu başlatan Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür ediyoruz. Umarım bu koşu sonsuza kadar devam eder” ifadelerini kullandı.