TOSFED bu yıl da yıldızını arıyor

Türkiye Otomobil Federasyonu tarafından Fiat ve Petlas katkılarıyla gerçekleştirilen TOSFED

Yıldızını Arıyor projesinin 2019 sezonundaki ilk yarışı 21-22 Haziran tarihlerinde koşuldu.

TOSFED Körfez Yarış Pisti’ndeki yarışı Doğa Tosun kazanırken, Reha Aybey ikinci, Akın Can

Kiper ise üçüncülüğü göğüsleyen isimler oldu. Kadınlar klasmanında ise Halide Kübra Urgancı

en hızlı isim olurken, İrem Yeniçeri’de yarışı ikinci olarak tamamladı.

Bu Yıl 604 Aday Başvurdu

TOSFED Yıldızını Arıyor projesine bu yıl 26’sı kadın 604 aday başvurdu. Tüm katılımcılara aynı

şansı verebilmek için elemeler 6 grup şeklinde gerçekleştirildi. Eğitimler ve final elemeleri

sonunda ise belirlenen 10 erkek ve 3 kadın sürücü ilk ayağı 21-22 Haziran tarihlerinde

gerçekleşen 2019 serisine katılmaya hak kazandılar.

İkinci Yarış 19 Ekim’de

Toplamda 4 yarıştan oluşan ve Tofaş ARGE’de hazırlanan Fiat Egea yarış otomobillerinin

kullanıldığı TOSFED Yıldızını Arıyor 2019 serisinin ikinci yarışı 19 Ekim tarihlerinde TOSFED

Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek.