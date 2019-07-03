4. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası Kadıköy'de başlıyor

4. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası"nın detaylarını aktarmak üzere 5 Temmuz cuma günü saat 10:00'da Kadıköy Belediyesi Kalamış Khalkedon tesislerinde basın toplantısı düzenlenecek.

DÜNYA SAHİLLERİNİN SEVİLEN SPORU İSTANBUL'DA

Kuzey Amerika, Güney Amerika, Akdeniz Ülkeleri, Avustralya, Güney Afrika, İngiltere ve Yeni Zelanda sahillerinde düzenlenen Plaj Ragbi Lig Turnuvaları ilgiyle takip edilmekte ve büyük bir heyecan yaratmakta. Türkiye'de Ragbi Lig sporunu desteklemek ve geliştirmek adına kurulan Ragbi Lig Derneği, 2016 Aralık ayından beri çalışmalarını sürdürmekte. Avrupa Ragbi Lig Federasyonu (RLEF) ve Uluslararası Ragbi Lig Federasyonu (RLIF) tarafından desteklenen kuruluş, gösterdiği performans sonucunda RLEF ve RLIF tarafından gözlemci "Observer" statüsü ile birliğe kabul edildi.