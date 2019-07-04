​Castrol Ford Team Türkiye, İstanbul Rallisi’nde zirveyi bırakmayacak

İstanbul’da düzenlenen ‘tek ralli’ unvanına sahip bu zorlu yarışta Ömerli yakınlarındaki toplam 10 toprak özel etap geçilecek. Startı 6 Temmuz Cumartesi günü saat 12:30‘da Tuzla Viaport Marina’da verilecek olan 40. İstanbul Rallisi’nde toplam 52 ekip mücadele edecek. Rallinin finişi ise Pazar günü saat 15:45’te İstanbul Park’taki podyumda gerçekleştirilecek.

Castrol Ford Team Türkiye, toplam 14 araçla start almaya hazırlanıyor

Castrol Ford Team Türkiye, bu zorlu rallide toplam 14 araç ile start almayı planlarken, bunlardan 2’si Fiesta R5, 4’ü Fiesta R2T, 3’ü Fiesta R2, 4’ü Fiesta ST ve biri de Historic Ralli şampiyonasında yarışan Escort MK2 olacak. Türkiye Ralli Şampiyonası’ndaki liderliklerini devam ettirip bu rallide alacakları puanlarla arayı iyice açmayı hedefleyen Murat Bostancı, Onur Vatansever ikilisi ise bir sonraki yarış olan WRC – Dünya Ralli Şampiyonası Marmaris Rallisi’nde Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor.

Bu yılki şampiyonada 4 çeker Fiesta R5 ile yarışta yerini alan ve sezonun ilk iki yarışında başarılı bir performans sergileyen Buğra Banaz ve Avrupa kupası birincisi pilotumuz Murat Bostancı, Fiesta R5 otomobilleri ile bu rallide yarışacak. Ayrıca, And Sunman, Üstün Üstünkaya, Emre Hasbay, Mert Kaya ve Mert Gür gibi genç pilotlarımız da ‘Gençler’ şampiyonasında liderlik için yarışacak isimler arasında yer alıyor.

Geleceğin Pilotları – “Drive to the Future” İstanbul’da da devam ediyor

Geleceğin ralli pilotlarını motorsporları dünyasına kazandırma misyonuyla genç pilotları destekleyen Castrol Ford Team Türkiye’nin “Drive to the Future” çatısı altındaki genç pilotlarından Emre Hasbay ve Mert Kaya 1.0L EcoBoost motora sahip 2 çeker Fiesta R2T ile yarışacaklar.

Historic Ralli’de takımı eski şampiyon Kemal Gamgam temsil edecek

Türkiye Historic Ralli Şampiyonası’nda Castrol Ford Team Türkiye adına eski şampiyon Kemal Gamgam yarışacak. 1974 model Ford Escort MK2 ile parkurda yerini alacak olan Kemal Gamgam, İstanbul’da Historic ralli şampiyonluğu hedefiyle mücadele edecek.

Serdar Bostancı: “Markalar Şampiyonası liderliğimizi pekiştireceğiz”

Markalar şampiyonasında ilk sırada bulunan Castrol Ford Team Türkiye’nin liderliğini İstanbul’da alacağı değerli puanlarla pekiştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, yaptığı değerlendirmede “2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’na ve sezona Ege, Akdeniz ve Eskişehir rallilerindeki başarılı performansımızla dikkat çekici bir giriş yaptık. Şimdi de İstanbul’da gerçekleştirilen tek ralli olan bu önemli mücadelede tüm klasmanlarda kazanmayı hedefliyoruz.Castrol Ford Team Türkiye olarak, ‘Markalar’ şampiyonasında ilk sıradayız. Hedefimiz, Türkiye Ralli Markalar Şampiyonası liderliğimizi pekiştirmek, bir yandan pilotlarımızla birlikte bu rallideki ‘İki çeker’ Şampiyonası ve ‘Zafer Vatansever’ kupası için değerli puanlar elde etmek için tüm gücümüzle kazanmak için mücadele edeceğiz.” dedi.