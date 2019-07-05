Süpermoto'da ilk heyecan Uşak'ta yaşanacak

Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nda ilk heyecan Uşak’ta yaşanacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) yarış takviminde yer alan Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın 1. ve 2. Ayak yarışı, Uşak’ta 6-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Uşak Belediye Pisti’nde düzenlenecek

Şampiyonanın açılış ayağı EMC06 Kulübü tarafından organize edilecek. İzmir yolu üzerinde bulunan Bin 115 metre uzunluğunda ve modern tribünlere sahip olan pistte süpermotocular, sezonun ilk kupalarını kazanmak için mücadele edecek.

Yarışlar; Süpermoto A, Süpermoto B, Süpermoto S3, Süpermoto Gençler 85 cc, Süpermoto Minikler 65 cc ve 50 cc kategorilerinde yapılacak. Türk sporunun TBMM’deki temsilcisi Kenan Sofuoglu’nun başlattığı “Spora Gönül Ver” projesi kapsamında Yamaha R25 Kupası’nın ilk yarışı da Uşak'ta koşulacak. Yarın serbest ve sıralama antrenmanlarıyla başlayacak 1. Ayak yarışları aynı gün yapılacak. 7 Temmuz Pazar günü ise birbirinden çekişmeli 2. ayak yarışlarına sahne olacak.

(TK-S)