Efeler, yarı finalde Küba'ya mağlup oldu

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası yarı finalinde Küba'ya 3-2 mağlup oldu.

Küba, finalde Slovenya-Belarus maçının galibiyle karşılacak. Milliler ise bu maçta kaybeden takımla yarın TSİ 18.30'da bronz madalya mücadelesi verecek.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Spor Salonu'nda oynanan maçı Küba, 22-25, 25-23, 25-22, 20-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazandı.

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