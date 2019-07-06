Efeler, yarı finalde Küba'ya mağlup oldu

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Spor Salonu'nda oynanan maçı Küba, 22-25, 25-23, 25-22, 20-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazandı.
Küba, finalde Slovenya-Belarus maçının galibiyle karşılacak. Milliler ise bu maçta kaybeden takımla yarın TSİ 18.30'da bronz madalya mücadelesi verecek.
SALON: Stozice
HAKEMLER: Maciej Twardowski (Polonya), Mirko Jankovic (Sırbistan)
KÜBA: Herrera, Lopez, Yang, Rojas, Goide, Alonso, Garcia (L) (Osoria, Leon, Masso)
TÜRKİYE: Adis, Burutay, Yiğit, Oğuzhan, Arslan, Doğukan, Burak (L) (Oğulcan, İzzet, Ertuğrul, Yasin)
SETLER: 22-25, 25-23, 25-22, 20-25, 15-12
SÜRE: 146 dakika (29, 34, 31, 28, 22)