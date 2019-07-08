Castrol Ford Team Türkiye, 40. İstanbul Rallisi’nde de zirvede

2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. yarışı olan 40.İstanbul Rallisi, İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından 6-7 Temmuz tarihlerinde 107 km’si özel etap olmak üzere toplamda 238,73 kilometrelik toprak etaplarda gerçekleştirildi. İstanbul’da düzenlenen ‘tek ralli’ unvanına sahip zorlu yarışta Ömerli yakınlarındaki toplam 10 özel etap geçildi.

Castrol Ford Team Türkiye’nin şampiyon pilotu Murat Bostancı & deneyimli co-pilotu Onur Vatansever 4 çeker Fiesta R5 araçları ile zorlu etaplara sahip toprak ralliyi ilk sırada tamamlayarak Dünya Ralli Şampiyonası Marmaris Rallisi (WRC Rally Turkey) öncesinde Türkiye Ralli Şampiyonası pilotlar şampiyonluğu yolunda önemli bir virajı başarı ile geçerek sezonun kalan son 3 yarışı öncesinde oldukça önemli bir avantaj sağladılar.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda bu yıl 4 çeker Fiesta R5 ile yarışan Buğra Banaz & Burak Erdener ikilisi kontrollü gittikleri yarışı 4.cü olarak bitirirken, Eylül ayında yapılacak olan sezonun 5.ci yarışı ve aynı zamanda Dünya Ralli Şampiyonası’nın da bir ayağı olan Marmaris Rallisi öncesi önemli tecrübe elde ettiler.

2019 yılı itibariyle Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında organize edilmeye başlanılan ve geleceğin şampiyon pilotlarını yetiştirmeyi amaçlayan “Drive to the Future” organizasyonu kapsamında genç pilotumuz Emre Hasbay ise İstanbul Rallisi’nde gençler kategorisinin kazananı oldu.

Türkiye Historic Ralli Şampiyonası’nda Castrol Ford Team Türkiye adına eski şampiyon Kemal Gamgam yarışırken Gamgam, 1974 model Ford Escort MK2 ile ikinciliği elde etti.

Fiesta Rally Cup’ta Genel Klasman 1.si Georgi Geradzhiev & Nikolay Kitanov ikilisi oldu

Fiesta Rally Cup Genel Klasman 1.si ve Sınıf ST 1.si Georgi Geradzhiev ile Nikolay Kitanovolurken, Genel Klasman 2.si ve Sınıf R2 1.si ise Eytan Halfon ve Burak Akçay oldu.

Sezonun ilk 4 yarışı tamamlandı, geriye 3 yarış kaldı

2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. yarışı olan İstanbul Rallisi’nin tamamlanmasıyla 2019 Ralli sezonunda geriye 3 yarış kaldı. Şampiyonada Eylül ayında Marmaris’te gerçekleştirilecek olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye ayağı, Ekim'de Ford Otosan Kocaeli Rallisi, son olarak Kasım ayında da Yeşil Bursa Rallisi ralliseverleri ağırlamayı bekliyor. İlk 4 yarışın ardından şampiyonada ilk 3 sıralaması ve puan durumu ise şöyle oldu;

Murat Bostancı: 110.5

Burak Çukurova: 90.8

Deniz Fahri: 83.5

Serdar Bostancı: “Açık ara liderliğimiz devam ediyor”

Markalar şampiyonasında Castrol Ford Team Türkiye’nin liderliğini İstanbul’da aldıkları değerli puanlarla pekiştirdiklerini belirten Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, İstanbul Rallisi’nin ardından yaptığı değerlendirmede “Castrol Ford Team Türkiye olarak, Marmaris Rallisi (Rally Turkey WRC) öncesi Türkiye Ralli Şampiyonası pilotlar şampiyonluğunda oldukça avantajlı bir duruma gelmeyi başardık. ‘Markalar’ şampiyonasında farkı arttırarak açık ara liderliğimizi sürdürüyoruz. Son 3 yarışa açık ara farkla lider girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geriye kalan 3 yarışta değerli puanlar elde etmek için tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye ayağı olan Marmaris Rallisi’ni de lider tamamlamak en önemli hedefimiz. Bizi destekleyen tüm yarışseverlere ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.