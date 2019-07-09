31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 21 Temmuz'da

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 21 Temmuz 2019 Pazar günü saat 10:00’da İstanbul Boğazı’nda düzenlenecek.

Beykoz Kanlıca İskelesi’nden başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda son bulacak olan bu eşsiz heyecana binlerce sporsever Kuruçeşme Parkı’nda kurulacak etkinlik alanında tanıklık edecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Samsung'un katkılarıyla bu yıl 31. kez düzenlenecek yarış, Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme'de tamamlanacak. 52 ülkeden 2 bin 400 yüzücü 6,5 kilometrelik parkuru kulaçlarıyla en hızlı geçen kişi olmak ve "Kıtalararası Yüzücü" unvanını almak için yarışacak.

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı katılımcıları arasındaki rekabet kadar, dünyaca ünlü konuklarıyla da adından söz ettirecek. 2009'da 5 kıtayı kulaçlarıyla aşmayı başararak dünyada bir ilki gerçekleştiren yüzücü Marcos Diaz, Show Swim etkinliğine katılmasının ardından 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda yerini alacak.