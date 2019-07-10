İstanbul'da dev turnuva yarın başlıyor

11-14 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan ve UWW Ranking Series niteliğindeki Yaşar DOĞU Uluslararası Güreş Turnuvası bu yıl Dünya Şampiyonası öncesi en ciddi turnuva durumunda.

Dünya Güreş Birliği UWW Sitesi de günler öncesinden Yaşar DOĞU Turnuvasını mercek altına aldı. Uluslararası Güreş Birliği UWW Serbest Stilde ve Kadınlarda düzenlecek olan turnuvaya sitesinde çok geniş yer verdi. Mini Dünya Şampiyonası olma niteliğini taşıyan şampiyonada yaklaşık 35 ülkeden 300 güreşçi mindere çıkacak. Eylül ayında Kazakistan’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatlarında seribaşı olmak için Güreşçiler Yaşar Doğu güreş şampiyonasında ilk 4’de yer almaya çalışacak. Dünya ve Olimpiyatlarda seribaşı olacak 10 Sıklette 40 Güreşçiden 17'sinin yeri garanti. Kalan 23 güreşçi Yaşar Doğu turnuvasında alınacak derecelere göre belli olacak. Bu nedenle Yaşar DOĞU Turnuvası Mini bir Dünya Şampiyonası niteliğinde geçecek.

İstanbul Bağcılar Olimpik Salonda yapılacak turnuvada Milli Takımımız Taha AKGÜL, Yasemin ADAR, Rıza YILDIRIM, Selahattin KILIÇSALLAYAN, Selim YAŞAR, Cengizhan ERDOĞAN, Yakup GÖR, Enes USLU, Barış KAYA, M.Nuri KOTANOĞLU, İbrahim BÖLÜKBAŞI, Fatih YAŞARLI, Baki ŞAHİN, Evin DEMİRHAN, Buse TOSUN Bedia GÜN gibi iddialı isimlerle mücadele edecek.

Güreşte iddialı ülkelerden ABD, Azerbaycan, İran, Almanya, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan, Ukrayna, Hindistan, Bulgaristan, Romanya da güçlü isimlerle turnuvaya katılacaklar.