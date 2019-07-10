Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabında zafer Peter Sagan'ın

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) beşinci etabında, Bora-Hansgrohe takımından Peter Sagan ilk sırada yer aldı.

Bu yıl 106'ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Saint-Die-des-Vosges ve Colmar kentleri arasındaki 175,5 kilometrelik beşinci etabında, 29 yaşındaki Slovak Peter Sagan, 4 saat 2 dakika 33 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Jumbo-Visma takımından Belçikalı Wout van Aert ikinci olurken, Mitchelton-Scott ekibinden İtalyan Matteo Trentin yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Etabı 10. sırada tamamlayan Deceuninck Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe, sarı mayoyu giymeye devam etti.

Organizasyonun 160,5 kilometrelik altıncı etabı, Mulhouse ve La Planche des Belles Filles arasında yarın yapılacak.

Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.