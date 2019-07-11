Görme engelli atletler, Ankara'da kampa girdi

Naili Moran Atletizm Pisti'nde antrenman yapan milliler, 30 Temmuz'a kadar buradaki kampını sürdürecek.

Kampta, Dünya Para Atletizm Grand Prix Yarışları'nın Tunus ayağında 1500 metrede 4.59'luk derecesiyle birincilik elde eden Sevda Kılınç Çırakoğlu'nun yanı sıra Umut Kürkçü, Hüseyin Gönül, Hasan Hüseyin Kaçar, Büşra Nur Kırıklı da yer alıyor.

Paralimpik Milli Takımı Antrenörü Hüseyin Çırakoğlu, Sevda'nın 19-21 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Para Atletizm Grand Prix Yarışları'na katılacağını söyledi.

Sevda'nın Polonya'da 400 metre kotası almak için mücadele vereceğini belirten Çırakoğlu, "Sporcuma güveniyorum. Kendisi Tunus'ta 1500 metreyi 5 dakika altında koşan ilk Türk engelli kadın atlet oldu. Bu başarısını devam ettireceğini düşünüyorum. Kota alacağı konusunda bir şüphem yok." ifadelerini kullandı.