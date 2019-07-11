Simona Halep, tarihe geçti

Tek kadınlar yarı finalinde Ukraynalı Elina Svitolina'yı 2-0 yenen Rumen tenisçi Simona Halep, Wimbledon'da ilk kez finale çıktı. Halep, ayrıca bu turnuvada finale adını yazdıran ilk Rumen kadın tenisçi olarak tarihe geçti.