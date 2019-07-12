Dünya Eskrim Şampiyonası'na doğru

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 15- 23 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Dünya Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın kadrosu açıklandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takımda kılıç branşında 6, flörede ise 4 sporcu madalya mücadelesi verecek.

117 ülkeden 1056 eskrimcinin mücadele edeceği organizasyon, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alma açısından büyük önem taşıyor.

Şampiyonada mücadele edecek Türk sporcular ve kategorileri şöyle:

Erkekler flöre: Martino Minuto, Tevfik Burak Babaoğlu, Engin Batuhan Menküer

Kadınlar flöre: İrem Karamete

Erkekler kılıç: Enver Yıldırım, Hakan Yıldırım

Kadınlar kılıç: Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse

Kadınlar kılıç takım: Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse