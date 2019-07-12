İBB’li milli sporcular yaz olimpiyatlarında altın madalya kazandı

İtalya’nın Napoli şehrinde düzenlenen Dünya Üniversiteler Yaz Olimpiyat Oyunlarında, Türkiye taekwondoda 2 altın madalya birden kazandı. Madalyalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün (İBBSK) sporcularından geldi.

Kadınlarda sporcularımız İrem Yaman ve Nafia Kuş, rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

62 kiloda yarışan sporcumuz İrem Yaman, finalde Rus rakibi Iuliia Turutina'yı mağlup ederek altın madalyaya uzandı. 73 kiloda yarışan bir diğer sporcumuz Nafia Kuş ise altın madalya maçında Güney Koreli Dohee Yoon'u mağlup ederek şampiyonluk elde etti.

Milli sporcularımız bu başarılarıyla aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda 20 puanı hanelerine yazdırdı.