Funda Nakkaşoğlu, Galatasaray'da

Sarı-kırmızılılar, ABD'nin Florida Üniversitesi takımında forma giyen 23 yaşındaki Funda Nakkaşoğlu'nu renklerine kattı. Oyun kurucu olarak görev yapan Avustralya Melbourne doğumlu genç basketbolcu, 2017-18 sezonunda Florida Üniversitesi'nin maç başına en çok sayı üreten (14.9 sayı), en çok üç sayılık isabet bulan (2.7), en yüksek yüzdeyle üç sayı isabeti bulan (yüzde 37.3) oyuncusu oldu. Funda ayrıca, Güneydoğu Konferansı'nda tüm oyuncular içinde o sezon en fazla üç sayı isabeti bulan oyuncu oldu. 2018-19 sezonunda 16.8 sayı ortalamasıyla oynayan Nakkaşoğlu, yüzde 46 ile saha içi isabet buldu. Funda Nakkaşoğlu, bir sezonda bulduğu 84 üç sayı isabetiyle Florida Üniversitesi tarihinde bir sezonda en fazla üç sayı isabeti bulan ikinci oyuncu oldu. Yüzde 39.6'lık oranla üniversite tarihinin en yüksek yüzdeyle üç sayı isabeti bulan oyuncusu olan Funda, 2016 yazında ilk kez Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı aday kadrosuna seçildi.