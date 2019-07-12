Milli tenisçi Cem İlker, Kanada'da çeyrek finale yükseldi

Toplam para ödülü 54 bin 160 dolar olan organizasyona Hırvat tenisçi Borna Gojo'yu yenerek başlayan İlkel ikinci turda 10 numaralı seribaşı Maxime Janvier'e set şansı tanımadı. 1 saat 40 dakika sonunda 7-6, 6-3'le korttan üstün ayrılan milli raket, Challenger düzeyindeki bir turnuvada bu sene 2. kez son sekize kaldı. Dünya sıralamasının 272. basamağındaki İlkel Winnipeg National Bank Challenger turnuvasının çeyrek finalinde Japon raket Hiroki Moriya ile karşılaşacak.