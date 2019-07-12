Fransa Bisiklet Turu'nda 7. etap Groenewegen'in

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) yedinci etabında, Jumbo-Visma takımından Dylan Groenewegen ilk sırada tamamladı.

Bu yıl 106'ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Belfort ve Chalon-sur-Saone arasındaki 230 kilometrelik yedinci etabında, 26 yaşındaki Hollandalı Groenewegen, 6 saat 2 dakika 44 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Birinci Groenewegen'ı Lotto-Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewantakip ederken, Bora-Hansgrohe ekibinden Slovak Peter Sagan ise yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Etabı 23. sırada tamamlayan Trek-Segafredo takımından İtalyan Giulio Ciccone, sarı mayoyu giymeye devam etti.

Organizasyonun 200 kilometrelik sekizinci etabı, Macon ve Saint-Etienne kentleri arasında yarın geçilecek.