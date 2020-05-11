DijiMor: Dijital Feminist İletişim Atölyesi Başlıyor
DijiMor: Dijital Feminist İletişim Atölyesi kadınların bilgi iletişim teknolojisine eşit-güvenli katılımını sağlamak; ‘dijital cinsiyet açığı’nı kapatmak için başlıyor.
Filmmor’un yürüteceği 1. DijiMor: Dijital Feminist İletişim Atölyesi feminist-hak savunuculuğu, iletişim ve görünürlük deneyim ve stratejilerini buluşturmak üzere 15 kadın-LGBTİ+ hak savunucusu örgütten 15 katılımcı ile 15 Mayıs’ta başlayacak. 15 Haziran’a kadar sürecek.
İlk dönemi, Kadın-LGBTİ+ hak savunucusu örgütlere açık olacak online atölye, feminist-dijital iletişim, dijital güvenlik-haklar, dijital alan-araçların kullanımı, dijital içerik-imaj üretimi, dijital görünürlük-kampanya başlıklarında yapılacak.
HEDEF CİNSİYET AÇIĞINI KAPATMAK
Dijital Bölünme: Sinemanın ilk yıllarında olduğu gibi teknolojinin temellerinin atıldığı ilk yıllarda, kadınlar bilgi-iletişim teknolojisi alanında üretiyor, tasarlıyor, geliştiriyordu. İlk bilgisayar programcısı Ada Lovelace, internet erişiminin kaynağını tasarlayan Radia Perlman, bu teknolojilerin gelişmesinde temel sayılacak program dillerini geliştiren Jean Sammet gibi kadınların ismi zamanla dipnotlara çekildi; “teknoloji erkek işidir”, “erkek bilişimci” gibi klişeler egemen oldu. Bilgi-iletişim teknolojilerine erişimde cinsiyet eşitsizliği, ekonomik, sosyal ve politik eşitsizliklerle oraya çıkan dijital bölünme eşit erişim, güvenli kullanım koşulları sağlanarak giderilebilir.
Dijital Cinsiyet Açığı: bilgi-iletişim teknolojilerine erişim ve kullanımda erkeklerin avantajlı konumunu, kadınlar için eşitsiz erişim, güvensiz kullanım koşullarını işaret ediyor; her koşulda herkes için erişilebilir, güvenli dijital iletişim hakkını kısıtlıyor. Son yıllarda, kadınlar özellikle sosyal medya araçları ile internete daha çok erişebiliyor. Ancak güvenli kullanım olanaklarını kısıtlayan dijital erkek şiddeti; dijital taciz, dijital takip, siber zorbalık sürüyor.
Siberfeminizm: Dünyada ve Türkiye’de internet kullanımı hızla artarken dijital cinsiyet açığı da artıyor. Oysa kadınların keşfetmiş, geliştirmiş ve iyi kullanıyor olduğu bilgi-iletişim teknolojilerine, kolay, güvenli ve nitelikli erişime, bilgiye ulaşmak temel bir yurttaşlık hakkı.
DijiMor’a katılmak ve sorularınız için:
E-posta: [email protected]
WhatSapp: 0 554 323 13 40
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