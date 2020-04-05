Dijital dönüşüm firmalar için zorunluluk haline geldi

05 Nisan 2020 Pazar, 13:45

Koronavirüs salgının iş dünyasında köklü bir değişime yol açacağı ön görülüyor. Dünya’nın her tarafında toplum sağlığı için şirketlerin geçici sürelerle kapandığı ya da uzaktan çalışma sistemine geçilmesiyle paralel olarak işletmelerin bu dönemde aldığı yaraları nasıl sarabileceği tartışılmakta. Türkiye’nin önde gelen insan kaynakları danışmanlık firmalarından DataExpert’in yaptığı araştırmaya göre mevcut salgın ortamı iş dünyasının birçok alanında dijitalleşmeyi hızlandıracak, ve zorunlu kılacak.

DataExpert Genel Müdürü Hasan Altunkaya, yaşanacak dijital dönüşüm ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Djital dönüşüm sürecinde daha ileride olan firmaların, bu krizle görece daha iyi baş ettiğini görebiliyoruz. İş süreçlerinin dijitale taşınması, üretim teknolojilerinin otomatize edilmesi, yeni nesil yazılım ve donanımların entegre edilmesi, veri biliminin etkin kullanılması gibi konuların, kriz sonrasında şirket yönetimlerinin ajandasında ilk sıraya yerleşmesine sebep olacak. Maliyet ve zaman gibi bahaneler üretilerek uzun zamandır ertelenen dijital dönüşümün, firmaların yönetim kurulu toplantılarında tartışılmaya başladığını ve hatta uygulamaya geçirildiğini görüyoruz. Dünyadaki bu beklenmedik ortam dijitalleşmeyi firmalar için adeta bir zorunluluk haline getirdi.”

Altunkaya, önümüzdeki 10 yıl içerisinde, dijital dönüşüm alanındaki yenilikler açısından ilerleme kaydetmeyen şirketlerin piyasada rekabet etme konusunda sıkıntılar yaşayacaklarını vurgulayarak, "Dijital ekonomi, dijital finans, dijital sağlık, hatta dijital diplomasi gibi kavramların, önümüzdeki yıllarda giderek daha sık kullanılacak. Kovid-19 salgının bu anlamda hızlandırıcı bir etkisi var” dedi.

UZAKTAN VE DİJİTAL ÇALIŞMA PRATİĞİ OLGUNLAŞACAK

Yaşanan kriz döneminin, kitlesel uzaktan çalışma pratiğini daha olgun hale getireceğini belirten Altunkaya, "Y Kuşağının sektörde yerini almaya başlamasıyla, geleneksel çalışma ortamı ve saatleri sorgulanmaya başlamıştı. Bundan sonra gelecek jenerasyonların dijital bir dünyada büyümüş olduğu da düşünülünce, önümüzdeki yıllarda teknolojik ve uzaktan iş yapış biçimlerine ilişkin yeni nesillerden daha fazla baskı geleceğini öngörebiliyorduk. Fakat bu kriz, firmaları ve bu baskılara direnen yöneticileri, bir zorunluluk olarak dijital çalışma deneyimini öğrenmeye ve uygulamaya itti” dedi.

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ DAHA SIK KULLANILACAK

Özellikle online eğitim teknolojilerinin aktif biçimde kullanılması zorunlu hale getirğini kaydeden Altunkaya, "Online eğitimi, okul öncesinden üniversite lisansüstü eğitimlerine kadar her aşamada daha sık kullanılır hale getirmesini bekliyoruz. Uzaktan eğitimin belirli bir olgunluğa ulaşması halinde, iş dünyası da artık yeni mezunlardan kendilerini sektöre hazırlanmış bir şekilde giriş yapmalarını bekleyeceklerdir. Dolayısıyla üniversite mezunlarının belirli alanlarda mesleki uzmanlık kazanmaları, eğitim ve sertifika programları ile kendilerini geliştirmeleri de önem kazanacak” diye konuştu.