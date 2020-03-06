Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz: 11 ayda 14 milyon borç ödedik

06 Mart 2020 Cuma, 07:26

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Yaylayurt Mahallesini ziyaret etti. Ziyaretinde belediye başkanlığı görevindeki süresini değerlendiren Kırgöz, kısa sürede ilçenin kabuk değiştirdiğini belirterek “Dikili büyük bir kabuk değiştiriyor, makus talihini yeniyor” diye konuştu.

'BORÇ AZALDI'

Belediyenin borcunu 14 milyon lira azalttıklarını ifade eden Başkan Kırgöz, “İtibarsız ve kurumsal yapısı çökmüş bir belediyeyi 11 ayda ayağa kaldırdık. 5 buçuk aydır ödenemeyen maaşlar, 88 milyon lirayı aşan borç, araçlarına yakıt alamayan, araçları yolda kalan bir belediye vardı. Personel maaş alamadığı için çalışmıyordu. Hesaplar bloke edilmiş, borçlular kapıya dayanmıştı. İtibarı kalmamış darmadağın bir belediye vardı karşımızda. Kısa sürede itibarını tekrar kazandırdık. Tasarruf tedbirleri uyguladık, verimli çalışma ilkelerine geçtik. Borcu 14 milyona liraya yakın azaltarak 75 milyona indirdik. Borçları yapılandırarak maaşları bir ay sonra ödemeye başladık. Her konuda tasarruf ve verimli çalışma var artık” dedi.