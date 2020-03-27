DİKKAT: Benzine 13 kuruş zam geldi

27 Mart 2020 Cuma, 10:05

Benzine, haftanın ikinci zammı yolda. Litresi, dün 7 kuruş artan benzine, bu gece de 13 kuruş zam yapılacak. Motorinde, bir değişiklik söz konusu değil.

Ulusla arası piyasalarda benzin fiyatları yükseliyor. Benzinin tonu 199 dolardan 215 dolara kadar çıktı. Motorinde, az da olsa aşağı yönlü bir hareket var. Motorinin tonu 305,75 dolardan 304 dolara geriledi.

EPGİS yaptığı açıklamada "Yarından geçerli olmak üzere benzinde lirtere fiyatına 13 kuruş, pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadesini kullandı.

