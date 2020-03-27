DİKKAT: Benzine bu gece zam geliyor
Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki değişim nedeniyle son dönemde yaşanan indirimlerin ardından 7 kuruş zamdan sonra, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 13 kuruş daha artış bekleniyor.
Benzine, haftanın ikinci zammı yolda. Litresi, dün 7 kuruş artan benzine, bu gece de 13 kuruş zam yapılması bekleniyor. Motorinde, bir değişiklik söz konusu değil.
Ulusla arası piyasalarda benzin fiyatları yükseliyor. Benzinin tonu 199 dolardan 215 dolara kadar çıktı. Motorinde, az da olsa aşağı yönlü bir hareket var. Motorinin tonu 305,75 dolardan 304 dolara geriledi.
Habertürk'ün aktardığına göre, bu gece benzine 13 kuruş zam yapılması bekleniyor. Benzine, dün de 7 kuruş zam yapılmıştı. Toplam artış tutarı litrede, 20 kuruşu bulacak. Motorinde, bir değişiklik yok.
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