DİKKAT: Benzine bu gece zam geliyor
Benzine, bu gece 15 kuruş yeni bir zam bekleniyor. Bu zamla birlikte benzin, motorine göre daha pahalı hale gelecek.
Koronavirüs etkisiyle uluslar arası piyasalarda dalgalanma devam ediyor. Kısa süre önce 25 doları gören Brent petrol, 33-34 dolardan işlem görüyor. Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları da bir miktar yükseldi. Benzinin tonu 202 dolardan 225 dolara, motorinin tonu da 269 dolardan 296 dolara çıktı.
Habertürk'te yer alın bilgiye göre, benzine, bu gece 15 kuruş zam yapılması bekleniyor. Benzin, halen 5 TL 26 kuruştan, motorin 5 TL 38 kuruştan (akaryakıt dağıtım şirketine ve bölgeye göre belli farklar olabilir) satılıyor. Bu gece yapılması beklenen zamla birlikte benzin, motorine göre daha pahalı hale gelecek.
Sektör temsilcileri, motorinde şimdilik bir fiyat hareketinin söz konusu olmadığını kaydetti.
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