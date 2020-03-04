Dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, kıyı Ege için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda;
"Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın ve Muğla) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün (Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı dolu yağışı riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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