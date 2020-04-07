Dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da yarın sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin güney ve iç kesimlerinde hava çok bulutlu olacak. Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.
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