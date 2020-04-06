Dilan Çıtak Tatlıses'in koronavirüs testi pozitif çıktı

06 Nisan 2020 Pazartesi, 17:56

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını söyledi.

Dilan Çıtak Tatlıses, ekrem ağrıları ve tat kaybı şikayetiyle gittiği hastenede koronavirüs pozitif teşhisi kondu. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Levent Dörter'in de koronavirüse yakalanmıştı.

‘HASTA OLMAKTAN KORKUYORUM’ DEMİŞTİ

Instagram hesabından paylaşım yapan Tatlıses, “Eklem ağrıları tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır” dedi.

Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter’in koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Instagram hesabından canlı yayın yapan Dilan “Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum” diyerek ilk belirtileri takipçileriyle paylaşmıştı.