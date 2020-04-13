Diş hekimlerine maske dağıtılacak
Sağlık Bakanlığı; Türk Dişhekimleri Birliği’nin (TDB) maske talebini CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in devreye girmesiyle yerine getirdi.
TDB’ye 200 bin adet N95 maske, 50 bin adet tulum ve 100 bin gözlüğün birliğe iletileceği kaydedildi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada TDB’nin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında taleplerini gündeme getirmişti. CHP’li Özel, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, TDB, Türk Hemşireler Derneği gibi doğrudan salgınla mücadele eden meslek örgütlerinin tıbbi malzeme konusunda eksiklikleri bulunduğuna dikkat çekmişti.
Özel, TDB’nin maske talebini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya iletti. Bakan Koca’nın Özel’in ilettiği taleple ilgili TDB’yle iletişime geçtiği öğrenildi. Bakan Koca’nın dişhekimleri için 200 bin adet N95 maske, 50 bin tulum ve 100 bin gözlüğü TDB’ye ileteceğini açıkladığı belirtildi.
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