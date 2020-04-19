'Dışarıdan sipariş edilen yemekleri tekrar ısıtın' uyarısı

19 Nisan 2020 Pazar, 13:22

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde dışarıdan sipariş edilen yemeklerin, üzerindeki bakteri ve virüslerden kurtulmak için tekrar ısıtılmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Özkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servisle hizmet veren lokantalardan siparişlerde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dışarıdan sipariş edilen gıdalardan virüs bulaşma ihtimali bulunduğuna dikkati çeken Özkan, şunları söyledi:

"Diyelim ki dışarıdan pizza veya kıymalı pide sipariş ettik. Paketleme ya da pişirme işlemini yapan kişi virüs taşıyıcısı olabilir. Sipariş edilen pişmiş gıdaları fırın, mikrodalga, tost makinası ya da doğal gaz ocaklarında tekrar ısıtarak üzerindeki tüm bakteri ve virüslerden kurtulma şansımız vardır."

Evde kalınan sürede bağışıklık sistemini güçlü tutmak için rutin beslenme alışkanlıklarında da bazı değişikliklerin yapılması önerisinde bulunan Özkan, sofralardaki besinlerin çeşitlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Özkan, "Yeşil, sarı ve beyaz yapraklı sebzelerle renkli meyveler tüketirsek bağışıklık sistemimizi güçlendirmiş oluruz. Ayrıca turşu, şalgam, alabaş turpu ve sarımsağın da probiyotik ve antioksidan etkileri yüksektir. Bu gıdaların bağışıklık sistemimizin ayakta kalması ve güçlenmesi için tüketilmesinde büyük faydalar var. Bunlar geçmişten günümüze faydasını gördüğümüz, zararını görmediğimiz yiyeceklerdir." diye konuştu.

"PROTEİN VE KARBONHİDRATTAN BİR SÜRE UZAK DURUN"

Kolesterol ve hipertrigliseridemi hastalarının beslenme uyarılarını daha fazla dikkate almaları gerektiğine işaret eden Özkan, "Evde kalınan süre içinde hareket yoksunluğundan kaynaklı yüksek enerji harcamayan kişilerde kalp ve damar hastalıkları riski artabilir." uyarısında bulundu.

Özkan, bu hastaların protein ve karbonhidrat açısından zengin besinlerden bir süre uzak durmaları gerektiğini dile getirerek, evde kalınan sürede basit spor hareketleriyle riskin azaltılabileceğini sözlerine ekledi.