Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında şu ana kadar 473 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle şu ana kadar yurt dışında 473 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Çavuşoğlu, 65 binden fazla Türk vatandaşının ise Türkiye'ye getirildiğini söyledi.
Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Covid-19 Destek ve Koordinasyon Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, salgın sonrası gelen yurt dışından tahliye taleplerini yürütüyoruz. Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. Önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz.
Bugünlerde ise tersine dönmek isteyen vatandaşlarımız da oldu. Normalleşmelerin başladığı ülkelere dönmek istediler. Bunu da oralardaki temsilciliklerimizle koordine ederek gerçekleştireceğiz.
Şu ana kadar yurt dışında 473 vatandaşımızı kaybettik. Cenazelerden 350'den fazlasını Türkiye'ye getirdik. Diğerleriyle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Vefat edenlerin yakınlarını tek tek arıyoruz. Bugüne kadar 250'den fazla aileyi bizzat kendim aradım. Hepsinin söylediği şu. Devletimizin ne kadar büyük olduğunu bu dönemde gördük. Birçok ülke cenazelerini götüremedi. Biz Türkiye'ye cenazesini göndermek isteyen tüm vatandaşlarımızın cenazelerini bu şekilde getirdik.
Her ülkeye uçak gitmediği için, birçok komşu ülkeden uçağımızın gittiği ülkeye vatandaşlarımızı taşıyabildik. Bazı ülkelerden vatandaşlarımızı alamıyoruz katı yasaklardan dolayı."
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