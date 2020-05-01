DİSK çelenginin Taksim'e götürülmesi sırasında arbede

01 Mayıs 2020 Cuma, 13:42









Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen DİSK üyelerine polis ekipleri 'izinsiz' olduğu gerekçesiyle müdahale etmiş, aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da olduğu bazı sendika üyeleri gözaltına alınmıştı.

DİSK tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na bırakılmak istenen çelenk milletvekilleri tarafından alındı. CHP'li milletvekilleri Turan Aydoğan, Ali Şeker, Sera Kadıgil, HDP'li Milletvekilleri Musa Piroğlu, Oya Ersoy, Ahmet Şık, Serpil Kemalbay, Züleyha Gülüm ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, çelengi Taksim'e getirdi.

Milletvekillerinin Taksim Meydanı'na girişine izin verilmezken, polis ekipleri ve vekiller arasında arbede yaşandı. Bu sırada polisler ve milletvekilleri arasında sosyal mesafe tartışması da çıktı. Bir süre sonra vekillerin meydana girişine izin verildi. Grup çelengi Taksim Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı.



