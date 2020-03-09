DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu beraat etti
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, 4 yıl önce düzenlenen bir paneldeki sözleri nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından dava açılan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, beraat etti.
CHP İlçe Teşkilatı tarafından 5 Haziran 2016 günü, Sapanca Halk
Eğitim Merkezi’nde düzenlenen 'Türkiye Nereye Gidiyor?' konulu panelde konuşan
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik
veya aşağılama’ suçundan Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Bugün
görülen duruşmaya, hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz
sanık Çerkezoğlu ve avukatları katıldı. CHP’li yöneticiler ile sendika
başkanlarının da izlediği duruşmada, mahkeme hakimi, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’
suçundan da dava açıldığını, her iki dosyanın birleştirildiğini
bildirdi.
Son savunması sorulan Çerkezoğlu, paneldeki konuşmasının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek beraat istedi. Çerkezoğlu’nun avukatları da müvekkillerinin her iki suçtan beraatini talep etti.
Duruşma
sonunda Arzu Çerkezoğlu, her 2 suçtan da 'yasal unsurlar oluşmadığı'
gerekçesiyle beraat ettirildi.
Video Haberler
- Erdoğan: Size koronavirüs getirmiş olabilirim
- Kardeşim koronadan öldü, arkamdaki yatakta yatıyor
- Öğrencilere verdiği kitap öğretmeni açığa aldırdı
- Eşini bıçakla rehin aldı!
- Kadınlar Günü’nde kadın cinayeti!
- Göçmenler Meriç Nehri'nde yıkandı
- A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi
- Kedi ve köpekteki koronavirüs insanlara bulaşmaz
- AKP'li milletvekili Engin Özkoç'u tehdit etti!
- Taksim'de kadınların 8 Mart yürüyüşüne polis müdahalesi!