DİSK'ten çağrı: 1 Mayıs'ta balkonlara

29 Nisan 2020 Çarşamba, 20:24

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü için İstanbul’da yapılacak programı açıkladı. Yarın Taksim Kazancı Yokuşu’nda 1977'deki 1 Mayıs’da ölenler için karanfil bırakılacak, Cuma günü ise saat 21.00’de evlerin balkon ve pencerelerinden kutlama yapılacak.

Programın detayı şöyle, “30 Nisan saat 11:00'da, 1 Mayıs 1977'de katledilenler için Taksim Kazancı Yokuşu'nda, saat 12:30'da, 1 Mayıs 1989'da katledilen Mehmet Akif Dalcı'yı anmak üzere Şişhane'de, saat 14:00'da, 1 Mayıs 1996'da Kadıköy'de katledilen Hasan Albayrak, Dursun Odabaş ve Yalçın Levent'i anmak için Kadıköy'de buluşulacak. 1 Mayıs günü saat 21.00’da evlerin balkonlarından 1 Mayıs şarkıların söylenerek kutlama yapılacak.