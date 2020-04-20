Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'oruç' açıklaması: İftar sofraları kurmak yerine gıda paketi dağıtın

20 Nisan 2020 Pazartesi, 11:16

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temalı "2020 Yılı Ramazan Ayı" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 23 Nisan Perşembe akşamı kılınacak teravih namazının ardından cuma günü tutulacak ilk oruçla ramazan ayının başlayacağını belirtti.



"KORONAVİRÜS GÖLGESİNDE"

Ramazanın, bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'yi de tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde idrak edileceğini hatırlatan Erbaş, ramazanı anlamlı ve unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliğin, bu yıl mahzun bir şekilde yaşanacağını ifade etti.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yılki ana temanın "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" olarak belirlendiğini hatırlatarak, insanların, varlık aleminin öznesi olarak kulluk vazifesini en güzel şekilde yerine getirmek için dünyaya gönderildiğini söyledi.

İnsanların, Allah'a ve yeryüzüne karşı sorumlu kılındığını dile getiren Erbaş, Müslümanların birbirine karşı ihmal edilemeyecek sorumlulukları bulunduğunu kaydetti.

Erbaş, modern zamanlarda insanlığın sorumluluklarını vahim bir hata olarak unuttuğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bugün bir yanda salgın hastalık, korku, endişe, diğer yanda savaş, açlık, şiddet ve vahşetin kıskacında inleyen insanlık, Allah'ın varlık ve tabiat için koyduğu ölçülerin bozulmasındaki sorumluluğunu muhasebe etmek zorundadır. Bu durum bizim de bir Müslüman olarak ortaya koyduğumuz davranışları sorumluluk, emanet bilinci, güzel ahlak ve salih amel bağlamında yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle koronavirüs salgını sebebiyle zor zamanlar geçirdiğimiz bugünler ve ramazanın bereketli iklimi, söz konusu hususları derinlikli olarak tefekkür ve muhasebe etmemiz için önemli bir imkandır."

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Millete, din hizmetinin nitelikli bir şekilde ulaştırılması konusunda çalışmaların artarak ve güçlenerek devam edeceğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kan bağışı konusunda da "Yetkililer, kan merkezlerindeki stoklarda hızla azalma olduğunu ifade etmektedir. Ramazan ise kan bağışının azaldığı bir dönemdir. Bu sebeple ramazandan önce başta tüm mensuplarımız ve din görevlisi hocalarımız olmak üzere milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

RAMAZAN'A ÖZEL PROGRAMLAR HAZIRLANDI

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ramazanın büyük oranda evlerde geçirileceği için din hizmetlerini de buna göre planladıklarını belirtti.

Özellikle Diyanet TV aracılığıyla ramazana özel programlar hazırladıklarını aktaran Erbaş, ramazanda Kur'an okumayı öğrenmek isteyenlere yönelik başlattıkları "Kur'an Öğreniyorum" programının her gün iki defa yayınlanacağını söyledi.

Koronavirüs sebebiyle Kur'an kursları kapalı olduğu için uzaktan eğitim programlarının yayınlanmaya devam edeceğini ifade eden Erbaş, engelli vatandaşlar için işaret dili ile programların hazırlanarak yayınlanacağını belirtti.

Diyanet TV, Diyanet, Diyanet Kur'an ve Diyanet Risalet radyolarında, iftar ve sahur programları yapılacağını kaydeden Erbaş, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın camilerde mukabele dinlemekten mahrum kaldığı bu zor günlerde Diyanet TV aracılığıyla 30 farklı hafız tarafından tilavet edilen '30 Cüz 30 Hafız' adlı mukabele programı günün üç farklı vaktinde yayınlanacaktır.

Vatandaşlarımızın camilerde birlikte ibadet edemediği gerçeğinden hareketle, Diyanet TV'de öğle ve teravih vakitlerinde 'Ramazan Sohbetleri' yayınlanacaktır. Başkanlığımız yayınlarından 'Ramazan Kitaplığı' oluşturularak ücretsiz erişime açılacaktır. Ayrıca hocalarımız, sosyal medya mecraları üzerinden ve yerel televizyon ve radyo kanallarında programlar yapacaktır. Ramazanda televizyon, radyo kanallarında ya da sosyal medyada program yapan, konuşan herkesten, toplumumuza doğru bilgi aktarma konusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini, kaynağı belli olmayan, hayatımıza değer katmayan anlamsız bilgi ve konuları ekrana ve gündeme getirmemelerini, güzel, yapıcı ve birleştirici bir üslup kullanmalarını ve tartışma yaratacak, polemik üretecek popülist tavırlardan uzak kalmalarını özellikle istirham ediyorum."

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE 35 ÜLKEDE FAALİYET GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) ramazanda yurt içinde 81 ilde, yurt dışında ise 35 ülkede yardım faaliyetlerini yürüteceğini vurgulayan Erbaş, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında, geçen yıl 98 ülkede gerçekleştirdikleri yurt dışı faaliyetlerini, bu yıl 35 ülke ile sınırlandırmak durumunda kaldıklarını aktardı.

Bu yıl ramazan faaliyetlerine yurt içinde ağırlık vereceklerini dile getiren Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Burada da iftar sofraları kurmak yerine iftar paketleri, gıda paketleri, alışveriş yardım kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Ramazan çalışmalarımız kapsamında, dünyanın farklı coğrafyalarında, 35 ülkede ramazan ayının sonuna kadar 38 bin 450 gıda, 46 bin iftar paketi dağıtımı ve 10 bin 800 yetime bayramlık kıyafet dağıtacağız. Yurt içine yönelik yardımlar çerçevesinde ise 81 ilde 61 bin alışveriş yardım kartı, bayramlık kıyafet, vakfımıza yapılan bağışlarla kesilen adak kurban etlerini dağıtarak 152 bin 500 aileye ulaşmış olacağız. Özetle vakfımız, bu yıl ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında toplam 12 milyon liraya yakın bir yardım yapmış olacak."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV'nin, yarım asra yakın süredir, iyilik faaliyetleri ve üstlendiği sorumluluğun bilinciyle Türkiye'de ve yedi kıtada, milletin emanet ettiği fitre, zekat ve bağışları, dinen zekat verilebilecek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını belirterek, bu ramazanda da başta Türkiye olmak üzere mazlum ve mağdurlara yardımların devam edeceğini söyledi.

BU YILKİ FİTRE BEDELİ 27 LİRA

Zekat ve fitre bağışlarının nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Erbaş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlarını 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adreslerinden online olarak yapabilirler. Bunun yanı sıra il ve ilçe müftülüklerimiz, TDV şubelerimiz aracılığıyla doğrudan bağış yapabilirler. Tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapabilirler. Ayrıca, bağışçılarımız tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan 5601'e SMS göndererek fitre bağışında bulunabilecek. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 27 liradır. Bütün bu gayretlerimizin gayesi, paylaşmaya ve şükretmeye en çok değer verdiğimiz bu ayda insanlığın kimsesi olabilmek ve içtenlikle yaptıkları dualarda yer bularak Allah'ın rızasını kazanabilmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, tekrar gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan rahmet ve bereket mevsimi ramazan ayının kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirerek insanlığın hidayet ve barışına vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum."

TERAVİH AÇIKLAMASI

Erbaş, ramazanda, camilerde teravih namazı kılınıp kılınmayacağına yönelik soruya da "Teravih namazlarını bu ramazanda maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes ailesi, eşi, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilir. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır." yanıtını verdi.



