Diyanet yüz binlerce liralık ihalelere imza atmaya devam ediyor: Ramazan yayınları için 500 bin TL harcandı!

14 Mayıs 2020 Perşembe, 09:49

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet TV’de yayımlanan ve Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde gerçekleştirilen iftar ile sahur canlı yayın programları için yaklaşık 500 bin TL harcadı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ahmet Hamdi Akseki Camii’nin bahçelerinin dokuz aylık bakımı için de 203 bin TL ödendi.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı, 28 Nisan tarihinde “2020 Yılı Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde gerçekleştirilecek olan iftar ve sahur canlı yayın programı hizmet alım işi” başlığıyla ihale düzenledi. İhaleye tek başına katılan “Son Yapım Medya Prodüksiyon Hizmetleri Şirketi" ile 6 Mayıs tarihinde 493 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Canlı yayın Diyanet TV'den yapıldı.

Sadece bir şirketin katıldığı ihale, Kamu ihale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumlarında kullanılan tartışmalı 21/B maddesine dayanılarak pazarlık yöntemiyle yapıldı.