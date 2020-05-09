Diyanet'ten 65 yaş üstü için tepki çeken 'cami' kararı

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 13:59

Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak 65 yaş üstü yurttaşlar için camilerin açılmasına karar verdi.

Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek 65 yaş üstü yurttaşların, “Kendi seccadelerini kullanmak” şartıyla öğle namazını camilerde kılabileceği belirtildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzası ile 81 ilin valiliklerine gönderilen yazıda, “Öğle namazlarını camilerde kılmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşımıza maske takmak, kendi seccadelerini kullanmak kaydıyla görevlilerimiz tarafından cemaatle namaz kıldırılabilecektir” denildi.

GERİ ADIM ATTI

Diyanet İşleri Başkanlığı, açıklama tepki çekince geri adım attı.

Diyanet'ten yapılan yeni açıklamada, "İlgili "65 yaş üstü vatandaşlarımız konulu yazı görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir" denildi.