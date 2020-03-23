Diyanet’ten müftülere genelge: “WhatsApp grupları” aracılığıyla evde ibadete teşvik

23 Mart 2020 Pazartesi, 15:05

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları koronavirüsten korumak amacıyla aldığı tedbirlere destek olmak için yeni bir genelge yayımlandı.

"VEFA KOORDİNASYON GRUBU"

81 il müftülüğüne gönderilen genelgede, din görevlilerinin, evlerinden çıkamayan yaşlı ve kronik hastaların düzenli aranması, hal ve hatırlarının sorulması, ihtiyaçlarının öğrenilmesi ve giderilmesi amacıyla, illerde vali veya kaymakamlar başkanlığında oluşturulan "Vefa Koordinasyon Grubu" faaliyetlerine gönüllü desteği sağlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının vatandaşlara dini ve manevi anlamda rehberlik ederek moral ve motivasyonlarını yükseltmek için bir dizi faaliyete öncülük ettiği belirtilen genelgeye göre, din görevlileri tarafından öncelikle mahalle sakinleri, cemaatleri, öğrenci ve velilerini dahil edecek şekilde WhatsApp grupları kurulacak.

EVDE İBADETE TEŞVİK

Gruplar aracılığıyla kalabalıktan uzak kalma zorunluluğu bulunan bu hassas günlerde camide cemaat oluşturamayan vatandaşlar, ailece evde cemaatle namaz kılmaya, hatim, dua, zikir, tesbihat gibi maneviyatı ayakta tutan ibadet ve taata teşvik edilecek.

Diyanet TV ile Diyanet Radyolarının izlenilir ve dinlenilir olmasının temin edilmesi sağlanacak, bu sayede Başkanlık tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni yayına alınan özel programların duyuruları yapılacak.

Kısa film ve videolar da dahil olmak üzere, Başkanlık tarafından bu süreçte sunulan her türlü din hizmetinin, oluşturulan WhatsApp grupları aracılığıyla topluma ulaşması sağlanacak.